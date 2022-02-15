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В ДТП в Уфе с участием автобуса пострадали два человека

Пострадавшие оказались сотрудниками ДПС

ТАСС, 15 февраля. Автомобиль ДПС и пассажирский автобус столкнулись в Уфе, в результате двое сотрудников постовой службы обратились за медпомощью. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Башкирии.

"15 февраля в Уфе на проспекте Октября зарегистрировано ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля ДПС. <…> Предварительно, в результате дорожно-транспортного происшествия двое сотрудников дорожно-патрульной службы обратились за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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