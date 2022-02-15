На юго-востоке Москвы автомобиль сбил маму с ребенком на пешеходном переходе

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Автомобиль сбил маму и четырехлетнего ребенка на пешеходном переходе на Рязанском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"ДТП произошло на Рязанском проспекте у дома 2. Водитель, управляя автомобилем "Фольксваген", совершил наезд на маму и ее 4-летнюю дочь, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, у девочки диагностируют сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, ребенок госпитализирован в сопровождении мамы", - говорится в сообщении.

В ГИБДД, также отметили, что по данному факту проводится проверка, сотрудники Госавтоиспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, водитель находится на месте происшествия.