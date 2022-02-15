Осужденный, по предварительным данным, совершил суицид в ИК в Ульяновской области

ТАСС, 15 февраля. Осужденный скончался в одной из колоний Ульяновской области. По предварительной информации, он совершил суицид, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по региону.

"15 февраля 2022 года в исправительной колонии №10 УФСИН России по Ульяновской области было обнаружено тело осужденного <…>, отбывавшего наказание за убийство и разбой", - сказано в сообщении.

На место происшествия прибыли медработники учреждения, также вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи констатировали смерть осужденного. Признаков насильственной смерти не обнаружено, предварительная причина смерти - суицид.

Также в учреждение прибыли сотрудники регионального управления ФСИН, УМВД России по региону и следователи. "В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. В порядке статей 144-145 УПК РФ материалы дела будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавили в пресс-службе.

Ранее, 11 февраля, сообщалось, что в этой же колонии обнаружили тело осужденного, предварительной причиной смерти также стал суицид.