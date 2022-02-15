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Полиция Хорватии перехватила партию из 200 тыс. психотропных таблеток

Возбуждено уголовное дело

ЗАГРЕБ, 15 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Вуковарско-Сремской области в восточной части Хорватии перехватили партию психотропных веществ, состоящую из 200 тыс. таблеток. Об этом сообщили во вторник в региональной полиции.

В сообщении отмечается, что сотрудники хорватской таможни при стандартном досмотре автотранспорта 27-летнего гражданина Сербии на пограничном пункте "Илок" обнаружили у него 200 тыс. таблеток различных психотропных средств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а гражданин Сербии отправлен в следственный изолятор.

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