В Тюмени нашли пропавшую девочку

ТЮМЕНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Четырнадцатилетнюю девочку, которая пропала накануне днем под Тюменью, нашли. Об этом сообщили журналистам в тюменском поисковом отряде "Белая Сова - Тюмень".

"Завершены поиски. <...> Найдена, жива", - говорится в сообщении.

Девочка 14 февраля около 11:00 ушла из дома в поселке Новотарманский Тюменского района, ее местоположение не удавалось установить. По данным пресс-службы СУ СК региона, Тюменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области была начата доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней.