ЯРОСЛАВЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Житель Ярославля предстанет перед судом за избиение подростка, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

"Следственным отделом по Кировскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 55-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п."а" ч.2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в начале декабря 2021 года мужчина проходил мимо одного из домов в центре Ярославля и увидел, как 14-летний мальчик пинает калитку забора, которым огорожен многоквартирный дом. Мужчина сделал подростку замечание, после чего нанес несколько ударов по лицу и в живот. Он также толкнул подростка. Все случившееся попало на камеры наблюдения и было опубликовано в соцсетях.

Здоровью мальчика был причинен легкий вред. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.