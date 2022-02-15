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В Краснодаре произошло аварийное отключение электроэнергии

Без света остались 2 тыс. человек

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в станице Елизаветинская в Краснодаре. Из-за повреждения на воздушной линии электропередачи без света остались 2 тыс. человек, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

"В 21:15 произошло аварийное отключение электроэнергии в ст. Елизаветинская по адресам: улицы Выгонная, Шевченко, Майская, Курганная, Дубинская, Прикубанский ВО. Количество жилых домов - 730 (многоквартирных домов - нет, частных домов - 730). Количество населения - 2 тыс. человек (из них 650 детей)", - говорится в официальном аккаунте ЕДДС в сети Instagram.

Сообщается, что социально значимых объектов в зоне отключения нет. Аварию планируют устранить в течение четырех-пяти часов.

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