СМИ: экс-главе Минздрава Латвии предъявили обвинение в бездействии при закупке вакцин

РИГА, 16 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Латвии выдвинула бывшему министру здравоохранения республики Илзе Винькеле обвинение в бездействии государственного должностного лица при закупке вакцин от коронавируса. Об этом во вторник вечером сообщило телеканал LTV со ссылкой на неофициальные источники.

Прокурор Гинтс Берзиньш не стал комментировать это дело. "Вопрос о наличии обвинения по этому уголовному делу в настоящее время связан с существенными уголовно-процессуальными действиями, до завершения которых должна быть сохранена тайна следствия для дальнейшего продвижения уголовного процесса", - сказал он.

Сама Винькеле также воздержалась от комментариев по этому уголовному делу, но указала, что к ней применен статус лица, у которого есть право на защиту. "Буду сотрудничать с прокуратурой, как говорила еще при начале уголовного процесса. И надеюсь, что дело будет продвигаться вперед достаточно быстро и со всем разберемся", - отметила она.

В мае 2021 года прокуратура Латвии начала уголовный процесс о возможном бездействии должностных лиц республики при закупке вакцин от коронавируса. Как тогда заявил генеральный прокурор республики Юрис Стуканс, по этому делу будет оценена и возможная ответственность министров.

При первой закупке вакцин от коронавируса в середине ноября 2020 года Латвия могла подать заявку на получение до 860 тыс. доз препарата американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, однако было принято решение закупить только 97,5 тыс. доз. Позже республике было предложено еще 430 тыс. доз вакцины этих производителей, однако Латвия подала заявку на приобретение всего 100 тыс. доз. Кроме того, представляющие сферу здравоохранения чиновники на неформальном совещании в конце 2020 года приняли решение заказать только половину доступных доз вакцины производства американской компании Moderna.

Это привело к тому, что Латвия в начале прошлого года столкнулась с дефицитом препаратов от коронавируса. На фоне этого, а также неясного плана вакцинации премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в начале января 2021 года выразил недоверие Винькеле, которую на этой должности сменил ее коллега по партии Даниэльс Павлютс. Позже были понижены в должностях госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко и директор Государственного агентства лекарств Свенс Хенкузенс.