В Приморье число пострадавших в ДТП во время снегопада выросло на 62%

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП в Приморском крае во время начавшегося во вторник снегопада выросло на 62% по сравнению со средними дневными показателями, сообщает в среду пресс-служба ГИБДД Приморья.

"Из-за выпавших осадков на некоторых участках проезжей части образовались гололедные явления, что может значительно затруднить управление автомобилем. Во вторник на территории региона зарегистрировано 109 автоаварий: девять - с пострадавшими, 100 - с материальным ущербом. Погибших нет, травмированы 13 человек. Рост по количеству ДТП превысил 12%, а по числу пострадавших в них людей - составил 62%", - говорится в сообщении.

Более половины ДТП зарегистрированы в городе Владивостоке. Автоаварии с пострадавшими зарегистрированы в шести муниципалитетах: Артеме, Владивостоке, Уссурийске, а также в Партизанском, Михайловском и Надеждинском районах. Госавтоинспекция Приморского края призывает водителей снижать скорость при передвижении.

Количество снега, выпавшего за прошедшие сутки в разных районах Приморского края, составило от 20 до 92% от месячной нормы. При этом, снегопады в Приморском крае продолжаются и, по прогнозам синоптиков, утихнут только в четверг. Во вторник и среду по погодным условиям в регионе отменены внутрикраевые авиарейсы и часть междугородних автобусных рейсов. Школы Владивостока временно перешли на дистанционное обучение.

Во Владивостоке, где выпало до 8 мм снега, второй день продолжается очистка дорог. Минувшей ночью на улицах города работали 156 единиц техники. По данным городского управления содержания жилищного фонда, на улицы выведено 1 130 дворников и 52 единицы снегоуборочной техники управляющих компаний.