Во Владимирской области вынесли приговор мужчине за пропаганду терроризма в соцсетях

ТАСС, 16 февраля. УФСБ России по Владимирской области пресекло деятельность гражданина России, выходца одной из республик Центральной Азии, который пропагандировал в интернете идеологию терроризма. Мужчина получил два года тюрьмы, сообщает в среду пресс-служба УФСБ по региону.

"Разделяя радикальную религиозную идеологию и отождествляя себя с членами международной террористической организации "Исламское государство" (деятельность запрещена на территории РФ), мужчина размещал на своей странице в социальной сети Instagram материалы, направленные на формирование у лиц идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, преступник планировал выезд на территорию Афганистана для участия в террористической деятельности.

"2-м Западным окружным военным судом обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права администрирования сайтов на срок два года", - сообщили в УФСБ.