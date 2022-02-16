Замначальника управления дорожного хозяйства Ульяновска подозревают в получении взятки

УЛЬЯНОВСК, 16 февраля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска - начальника организации транспортного обслуживания, который подозревается в получении взятки в размере 1 млн рублей от одного из частных перевозчиков. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду ведомством.

По данным администрации города, эту должность занимает Геннадий Шакиров.

"Следственными органами Следственного комитета по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска - начальника организации транспортного обслуживания, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом за незаконные действия с вымогательством взятки в крупном размере")", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, в период с апреля 2021 по 15 февраля 2022 года подозреваемый получал взятки от местного предпринимателя, осуществляющего маршрутную перевозку пассажиров по Ульяновску. Общая сумма составила 1 млн рублей.

Преступная деятельность была пресечена в результате совместных действий сотрудников региональных управлений ФСБ и Следственного комитета России. На данный момент устанавливаются все обстоятельства дела.

В пресс-службе администрации Ульяновска сообщили журналистам, что городские власти будут оказывать органам следствия содействие в расследовании дела. "Администрация города резко осуждает любые формы проявления коррупции и будет оказывать всестороннее и полное содействие правоохранительным органам в проведении расследования", - отметили в пресс-службе.