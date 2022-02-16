Суд отложил на 22 февраля рассмотрение просьбы блогера Синицы об освобождении из колонии

КОСТРОМА, 16 февраля. /ТАСС/. Шарьинский районный суд Костромской области отложил на 22 февраля рассмотрение ходатайства блогера Владислава Синицы о замене неотбытой части из пятилетнего срока в колонии на более мягкое наказание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Отложено на 22 февраля по ходатайству адвоката для исследования дополнительных доказательств", - сообщила собеседница агентства.

Пресненский суд Москвы 3 сентября 2019 года приговорил Синицу к пяти годам колонии за экстремизм в связи с размещенной им в Twitter записью с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции. Он был признан виновным в преступлении по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). После вступления приговора в силу Синица был этапирован из Москвы в исправительную колонию №2 в Костромской области.

Судом было установлено, что Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter под псевдонимом Макс Стеклов. 31 июля 2019 года под записью в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, он оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Установлено также, что он разместил в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии.