В Крыму журналист "Радио Свобода" получил тюремный срок за хранение взрывного устройства

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. Симферопольский районный суд приговорил к шести годам колонии журналиста проекта "Крым. Реалии" иностранного СМИ "Радио Свобода" (проект и радиостанция признаны в РФ СМИ-иноагентами) за незаконную перевозку и хранение взрывного устройства, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Приговором Симферопольского районного суда Республики Крым журналист иностранного СМИ "Радио Свобода" (проект "Крым. Реалии"), выполняющего функции иностранного агента, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывного устройства, а равно незаконная переделка взрывного устройства"). Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы, которое виновный будет отбывать в исправительной колонии общего режима, а также обязан выплатить штраф в размере 110 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в марте 2021 года сообщили о задержании мужчины, собиравшего информацию для украинских спецслужб. В автомобиле задержанного было обнаружено взрывное устройство. По данным ФСБ, россиянин осуществлял фотофиксацию и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на полуострове. Источник ТАСС позже сообщил, что задержанным оказался журналист-фрилансер информационного портала "Крым. Реалии" Владислав Есипенко. По его словам, он собирал для Украины данные о доме президента Владимира Зеленского, а находившееся при нем взрывное устройство предназначалось для самообороны.

Информационный сайт "Крым. Реалии" - проект украинской службы "Радио Свобода", начавший работу в марте 2014 года. Одно время был заблокирован на территории Крыма из-за публикации материалов, оправдывающих экстремизм и диверсии в отношении Крыма. Минюст России в 2017 году внес "Крым. Реалии" и ряд других проектов "Радио Свобода" в реестр СМИ-иностранных агентов.