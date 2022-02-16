Россия направила самолет на Бали для эвакуации пострадавшей россиянки

СИНГАПУР, 16 февраля /ТАСС/. На остров Бали вылетел российский самолет для эвакуации пострадавшей в ходе несчастного случая 24-летней жительницы Санкт-Петербурга Полины Стрелец. Об этом в среду сообщило в своем Telegram-канале посольство РФ в Индонезии.

"В 10 часов утра из аэропорта Жуковский в Индонезию вылетел самолет за петербурженкой, пострадавшей в несчастном случае на Бали", - отметило дипломатическое представительство. Пострадавшую доставят в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

Как сообщает посольство, власти Санкт-Петербурга выделили более 20 млн рублей из резервного фонда губернатора города на транспортировку пострадавшей.

14 февраля у пострадавшей произошло ухудшение состояния, что временно отложило ее транспортировку.

Как ранее сообщали индонезийские СМИ, петербургский блогер Полина Стрелец впала в кому в январе 2021 года из-за аварии на гидроцикле, получив двойной перелом ноги и травму крестца. С 20 января девушка находилась в больнице города Денпасар в провинции Бали. Лечение в местной клинике привело к тяжелым последствиям. Врачи прооперировали ногу, но после этого пострадал мозг девушки: доктора поставили диагноз "жировой эмболизм". Местным медикам в течение длительного времени не удавалось облегчить и стабилизировать состояние пациентки.

По словам балийских врачей, в таком состоянии девушка может оставаться очень долгое время, возможно, около года. Транспортировка таких пациентов возможна только в сопровождении реаниматологической бригады. Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова поддержала просьбу депутата от "Единой России" Михаила Романова об эвакуации с Бали Полины Стрелец.