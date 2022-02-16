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Самолет из Краснодара в Стамбул задержали на два часа из-за хулиганства пассажира на борту

Мужчину и троих членов его семьи сняли с рейса

КРАСНОДАР, 16 февраля. /ТАСС/. Вылет борта из международного аэропорта Краснодара в Стамбул задержали более чем на два часа из-за деструктивного поведения пассажира, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта в среду.

"После посадки пассажиров на борт воздушного судна, представитель рейса 971 Краснодар - Стамбул авиакомпании "Победа" сообщил о деструктивном пассажире. Пассажир и три члена семьи были сняты с рейса. Причина снятия - деструктивные (хулиганские) действия и невыполнение требований командира воздушного судна", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место были вызваны сотрудники полиции и службы авиационной безопасности, вылет рейса был задержан более, чем на два часа.

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