СМИ: число жертв паводка в Бразилии выросло до 44

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 февраля. /ТАСС/. Число жертв сильных дождей и вызванных ими паводка и оползней в Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) выросло до 44. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на спасательные службы.

По его информации, спасателям удалось извлечь под завалов 16 выживших в результате удара стихии. Ранее сообщалось о более 170 оползнях и 80 пострадавших или уничтоженных жилых зданиях. Власти города, где во вторник за шесть часов выпало более месячной нормы осадков, объявили траур и ввели режим ЧС. В поисковых работах заняты 180 спасателей. Губернатор штата Клаудиу Кастру с вечера вторника находится в городе для координации межведомственных усилий по ликвидации последствий ЧС.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который в настоящее время находится с визитом в Москве, сообщил в соцсетях, что распорядился оказать помощь федерального центра пострадавшим от удара стихии, а также в устранении последствий непогоды, в том числе с привлечением военных.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях Бразилии в летний период (с конца декабря по конец марта) носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении, в сторону Атлантического океана. В январе 2020 года в результате удара стихии погибли 66 человек на юго-востоке страны. С начала сезона дождей в ноябре 2021 года погибли более 70 человек в штатах Баия, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

В январе 2011 года в результате оползней и паводков, вызванных сильными ливнями, в горных районах Рио-де-Жанейро погибло более 900 человек, около 100 пропали без вести, порядка 35 тыс. жителей остались без крова.