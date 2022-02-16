МВД РФ предъявило обвинение израильтянину Шмерцу в хищении бывших активов Минобороны

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Следователи МВД предъявили новое обвинение гражданину Израиля Ревазу Шмерцу, его считают причастным к хищению имущества 16 компаний, ранее принадлежавшего Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Зубер.

"В конце января следствие предъявило Шмерцу новое обвинение", - сказал защитник Как сказано в материалах дела, сотрудники МВД считают, что Шмерц в составе организованной группы в 2012-2014 годах похитил доли и активы 16 разных компаний, которым в общей сложности принадлежали 35 объектов недвижимости, бывших до приватизации в собственности Минобороны. Среди них помещения в центре Москвы, Сочи, Балашихе, Рязани и Люберцах. При этом Зубер подчеркнул, что Шмерц не признает вину по новому эпизоду.

"Мой подзащитный придерживается последовательной позиции, он непричастен ко всем деяниям, в которых его обвиняют. Все обвинение построено на показаниях третьих лиц, которые его оговорили. У следствия не имеется доказательств виновности нашего подзащитного. Это уголовное дело является пустым, как барабан. При этом Шмерц, отец пятерых детей, без достаточных к тому оснований содержится под стражей. На 18-е число запланировано рассмотрение ходатайства по продлению его меры пресечения", - отметил защитник. Зубер подчеркнул, что защита будет добиваться избрания Шмерцу более мягкой меры пресечения.

Адвокат добавил, что защита намерена представить суду личные поручительства за Шмерца российских раввинов Берла Лазара, Адольфа Шаевича, Пинхаса Гольдшмидта, Ицхака Когана и других, а также ряда общественных деятелей и депутатов Госдумы. "Кроме того, в двух центральных синагогах Москвы больше тысячи человек подписали обращение в защиту Шмерца с целью изменения ему меры пресечения на более мягкую", - сказал Зубер.

Уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере было возбуждено в 2014 году и расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве на основании заявления родственников бизнесмена Алексея Душутина. Он был объявлен в международный розыск и приговорен к четырем годам заочно за хищение более 140 млн рублей у Минобороны. Но в прошлом году Интерпол удалил его из базы международного розыска. По версии следствия, Шмерц и другие лица похитили объекты коммерческой недвижимости, принадлежащих ООО "Ворсма".

Вину обвиняемый не признает. Его адвокаты настаивают на непричастности подзащитного к мошенничеству и полагают, что он стал жертвой оговора по уголовному делу, возбужденному почти 10 лет назад и никак не связанному с его нынешней профессиональной деятельностью. По словам адвоката, Шмерц не был знаком с другими фигурантами, которые "ради избрания меры пресечения в виде домашнего ареста" оговорили гражданина Израиля. Они познакомились в автозаке, когда их везли в суд после задержания, утверждает адвокат.