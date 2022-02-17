В Хабаровском крае трех местных жителей обвинили в добыче осетра и калуги на 44 млн рублей

ХАБАРОВСК, 17 февраля. /ТАСС/. Трем жителям Хабаровского края предъявлены обвинения в незаконной добыче краснокнижных рыб осетровых видов на сумму в 44 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Двух мужчин и женщину обвинили по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов"). "В результате незаконной добычи <...> государству причинен ущерб на сумму свыше 44 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, весной - летом 2019 года двое мужчин на моторном катере вылавливали в Амуре особо ценные виды рыб осетровых пород - амурского осетра и калугу. Жительница поселения Софийск за деньги перерабатывала рыбу, извлекала черную икру и упаковывала в тару. Всего было заготовлено 172 кг черной икры. Части калуги и контейнеры с икрой обвиняемые перевезли из Софийска в Хабаровск, где продали.