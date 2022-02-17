В четырех населенных пунктах Удмуртии из-за аварии ограничили холодное водоснабжение

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Подача холодной воды ограничена в одном поселке и трех деревнях Удмуртии из-за аварии на насосной станции, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По информации администрации МО "Балезинский район", сегодня ночью 17 февраля 2022 года в ЦУКС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике поступило сообщение об аварии на насосной станции в п. Балезино Балезинского района. В результате ограничено холодное водоснабжение в п. Балезино, деревнях Такапи, Кожило и Кестым", - сказано в сообщении.

На насосной станции коммунальные службы района проводят аварийно-восстановительные работы. "Просьба сохранять спокойствие. Следите за новостными блоками и публикуемой информацией на официальном сайте администрации района", - добавили в МЧС.

В поселке Балезино проживает около 15 тыс. человек.