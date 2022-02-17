Мурманскую шестиклассницу госпитализировали из школы с травмой головы

МУРМАНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Шестиклассница из Мурманска получила тяжелые травмы головы в школьной раздевалке, ее госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в четверг в следственном управлении СК РФ по Мурманской области.

"В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей травмирование школьницы. Следователям предстоит выяснить, кто конкретно из числа педагогических работников школы не выполнил должностные обязанности по надлежащей организации безопасного образовательного процесса", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 10 февраля 2022 года ученица 2009 года рождения была госпитализирована из школы с травмой головы. Телесные повреждения, которые оцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью, ученица шестого класса получила в школьной спортивной раздевалке для девочек. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее бабушка школьницы опубликовала в соцсетях видео, в котором рассказала, что ее внучку обнаружили в школьной спортивной раздевалке одну без сознания и в крови. Бабушка утверждает, что с пострадавшей школьницей были еще четыре девочки, которые убежали.