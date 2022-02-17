В Вологде главу стройкомпаний осудили на пять лет за обман дольщиков

ВОЛОГДА, 17 февраля. /ТАСС/. Вологодский городской суд приговорил к пяти годам колонии общего режима руководителя нескольких строительных организаций Светлану Шабурину, признав ее виновной в крупном мошенничестве с деньгами обманутых дольщиков, кредиторов и департамента строительства Вологодской области. Женщина взята под стражу в зале суда, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Вологодский городской суд вынес приговор в отношении Светланы Шабуриной, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в 2013-2017 годах Шабурина, являясь руководителем нескольких строительных организаций, зарегистрированных в Вологде, под видом участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов в поселках Шексна и Кувшиново похитила деньги граждан, организаций, банка и областного департамента строительства. Общая сумма причиненного ущерба составила более 450 млн рублей. При этом выполнять взятые на себя обязательства она не намеревалась, а похищенным распорядилась по своему усмотрению.

Суд признал Шабурину виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Незаконное создание организации", "Легализация денежных средств, полученных преступным путем", "Злоупотребление служебными полномочиями"), которые также инкриминировались Шабуриной стороной обвинения, суд ее оправдал за отсутствием в ее действиях состава преступления. Иски потерпевших удовлетворены частично.