В Москве главный бухгалтер компании отдала телефонным мошенникам более 9,5 млн рублей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Телефонные мошенники под видом правоохранителей и сотрудников Центрального банка убедили главного бухгалтера компании в Москве перевести им более 9,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные в ходе телефонного разговора с главным бухгалтером компании, представившись сотрудником ГСУ СК по Москве, капитаном полиции ГУ МВД и представителем Центрального банка, убедили женщину снять со своих счетов и взять кредитов на 9 555 000 рублей, а затем через платежное мобильное приложение Wallet и банкомат перевести им, что она и сделала", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что злоумышленники утверждали, что якобы в банк с доверенностью от пострадавшей пришел некий мужчина и подал заявку на кредит, что вызвало у них подозрения в незаконных действиях. В связи с этим псевдоправоохранители и лжесотрудники банка связались с женщиной, чтобы якобы не допустить незаконные списания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).