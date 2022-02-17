{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве главный бухгалтер компании отдала телефонным мошенникам более 9,5 млн рублей

Неизвестные представились сотрудниками Главного следственного управления СК по Москве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Телефонные мошенники под видом правоохранителей и сотрудников Центрального банка убедили главного бухгалтера компании в Москве перевести им более 9,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные в ходе телефонного разговора с главным бухгалтером компании, представившись сотрудником ГСУ СК по Москве, капитаном полиции ГУ МВД и представителем Центрального банка, убедили женщину снять со своих счетов и взять кредитов на 9 555 000 рублей, а затем через платежное мобильное приложение Wallet и банкомат перевести им, что она и сделала", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что злоумышленники утверждали, что якобы в банк с доверенностью от пострадавшей пришел некий мужчина и подал заявку на кредит, что вызвало у них подозрения в незаконных действиях. В связи с этим псевдоправоохранители и лжесотрудники банка связались с женщиной, чтобы якобы не допустить незаконные списания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Теги
Россия
Учеников и педагогов школы в Ревде эвакуировали из-за пожара в одном из кабинетов
Сведения о пострадавших в результате ЧП не поступали
Читать полностью