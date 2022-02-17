Учеников и педагогов школы в Ревде эвакуировали из-за пожара в одном из кабинетов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Учеников и персонал средней общеобразовательной школы №28 в Ревде в Свердловской области эвакуировали из здания из-за возгорания мебели в одном из кабинетов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в четверг.

"Поступило сообщение о пожаре на улице Мира в Ревде. По оперативной информации, на площади 10 кв. м горит мебель в кабинете на втором этаже школы №28", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, информации о пострадавших не поступало. Всех людей из здания эвакуировали.

Позднее в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

"В 12:37 (10:37 мск) открытое горение на пожаре в школе в Ревде было ликвидировано. В настоящее время производится проливка сгоревших конструкций", - говорится в сообщении. В тушении возгорания задействованы 22 человека личного состава и восемь единиц спецтехники.

В новость внесены изменения (11:53 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.