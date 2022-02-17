В Ингушетии произошел пожар в многоквартирном доме

МАГАС, 17 февраля. /ТАСС/. Возгорание на площади 100 кв. м произошло в квартире пятиэтажного жилого дома в Назрани, говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону.

"В 08:35 мск в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике поступило сообщение о возгорании в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в Назрани по адресу: ул. Базоркина, 44. По прибытии на место было установлено, что горит квартира на втором этаже многоквартирного пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, в результате пожара пострадали квартиры со второго по четвертый этаж. "Очаг возгорания находился на втором этаже в квартире, далее от пламени пострадали расположенные выше квартиры на третьем и четвертом этажах. Эвакуировано было 12 человек, в том числе двое детей", - сказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.