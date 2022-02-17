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Неизвестный сообщил о минировании всех ТЦ, судов и вокзалов в Москве

Эвакуация пока не проводится

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник разослал сообщения о минировании в Москве всех торговых центров, судов и вокзалов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех торговых центрах Москвы, судах, а также вокзалах. Эвакуация в настоящее время пока не проводится", - сказал собеседник агентства.

По его словам, неизвестный разослал электронные письма с сообщением о минировании. В настоящее время на местах работают полицейские и кинологи, которые обследуют помещения.

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