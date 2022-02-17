Суд вынес приговор экс-начальнику колонии в Челябинской области за взяточничество

ЧЕЛЯБИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал бывшего начальника колонии виновным в получении от заключенных свыше 350 тыс. рублей за возможность пользоваться телефонами, послабление режима содержания. Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы на 4,5 года, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой управления ФСБ России по региону. По словам источника в правоохранительных органах, речь идет о бывшем начальнике исправительной колонии №15.

"Копейским городским судом Челябинской области бывший начальник исправительного учреждения ГУФСИН России по Челябинской области признан виновным по ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"), ч. 3 ст. 290 ("Получение взятки) УК России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года и шесть месяцев условно с испытательным сроком пять лет со штрафом в размере 250 тыс. рублей, запретом занимать должности на государственной службе сроком два года и восемь месяцев и лишением специального звания органов внутренних дел Российской Федерации", - сказано в сообщении пресс-службы.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. По данным следствия, мужчина, будучи руководителем исправительного учреждения в 2018-2019 годах, получил взятки от четырех отбывающих наказание в колонии заключенных на общую сумму более 100 тыс. рублей. Деньги были переданы за незаконную возможность использования телефонной связи и послабление режима содержания. Кроме того, он получил от заключенных 250 тыс. рублей также за незаконное послабление режима и потратил эти деньги на приобретение товарно-материальных ценностей для обеспечения деятельности учреждения.