Ростовский суд 21 февраля изучит документы о геноциде в годы войны, составляющие гостайну

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Ростовский областной суд на следующем заседании по делу о геноциде мирного населения в период немецко-фашистской оккупации исследует документы, составляющие государственную тайну, заседание 21 февраля начнется в закрытом режиме. Об этом в ходе судебного заседания в четверг сообщила судья Елена Славгородская.

В четверг суд продолжил рассмотрение дела о признании геноцидом преступлений, совершенных нацистами и их союзниками в период оккупации Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Основанием для обращения в суд стали результаты работы, в ходе которой были изучены архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальск Ростовской области. Первое заседание по делу состоялось 10 февраля.

"В судебном заседании объявляется перерыв до 21 февраля до 10:00. Судебное заседание 21 февраля начнется в закрытом режиме, будут исследованы документы, включающие в себя сведения, составляющие государственную тайну. После их исследования судебное заседание будет продолжено в открытом режиме", - сказала Славгородская.

В четверг в судебном заседании были заслушаны показания представителей поисковых организаций, а также судмедэксперта, принимавшего участие в исследовании останков, обнаруженных поисковиками Миллерово и Сальска в 2020 году.

В период Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону дважды подвергался временной оккупации немцами: с октября до ноября 1941 года и с июля 1942 года до середины февраля 1943-го. С 14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

По данным прокуратуры Ростовской области, всего за время оккупации на территории региона было уничтожено, угнано в концлагеря и на принудительные работы более 200 тыс. человек - не менее 96 тыс. мирных советских граждан и не менее 29 тыс. военнопленных. Вывезено в Германию и на территории, находившиеся в тылу германских войск, не менее 85 тыс. мирных граждан.