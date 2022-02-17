В Норильске произошел пожар на полигоне ТКО

КРАСНОЯРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Полигон твердых коммунальных отходов загорелся в Норильске. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и рационального природопользования региона.

"Площадь возгорания составила 800 кв. м. Очаг расположен на глубине 7 м. Предпринимаются все необходимые меры для тушения возгорания", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что открытое горение сейчас ликвидировали, но тление продолжается. На объект уже завезено 600 кубометров снега.

Передвижная эколаборатория будет ежедневно проводить в районе полигона отборы проб атмосферного воздуха. Министр экологии региона Павел Борзых дал поручение муниципальным властям разработать план ликвидации возгорания полигона ТКО, ежедневно обследовать термоточки для исключения возгорания объекта, а также информировать горожан о данных мониторинга качества атмосферного воздуха.

Как сообщили журналистам в региональном главке МЧС, сотрудники этого ведомства не принимают участие в тушении возгорания из-за отсутствия возможности проезда техники. Засыпка огня снегом производилась тяжелой техникой. Подразделения МЧС приведены в готовность на случай угрозы населенному пункту.

Полигон принадлежит компании "Стройбытсервис", специализирующийся, согласно данным базы СПАРК, на сборе опасных отходов.