Снаряд времен войны нашли при строительстве метро в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,17 февраля. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны во время работ был обнаружен в вестибюле строящейся станции "Путиловская". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе АО "Метрострой Северной столицы" (АО МСС).

"В ходе работ в вестибюле будущей станции "Путиловская" машинист экскаватора Хуршед Джураев обнаружил неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны", -говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что сотрудники АО МССС оперативно приостановили работы на участке, эвакуировали персонал и проинформировали экстренные службы. Доступ в шахту запретили до момента вывоза боеприпаса. Территория была оцеплена силами полиции и работников компании. Группа саперов Северо-Западного военного округа Минобороны РФ успешно обезвредила и вывезла снаряд. Хуршед Джураев и два контролера будут отмечены благодарностью и премией за внимательное отношение к работе.