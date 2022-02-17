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В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после убийства туриста

Подозреваемый находится в розыске

ЧЕРКЕССК, 17 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Карачаево-Черкесии (КЧР) после убийства туриста в результате драки. Об этом журналистам в четверг рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

"Зеленчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя станицы Сторожевая, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщили в управлении.

По данным следствия, 16 февраля группа жителей Москвы по пути в поселок Архыз остановилась на участке местности рядом со станицей Кардоникская. В это время к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошел словесный конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры подозреваемый ударил потерпевшего ножом в живот, он умер по пути в больницу. Подозреваемый установлен и объявлен в федеральный розыск, расследование уголовного дела продолжается.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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