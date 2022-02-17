Бывшего сити-менеджера Саратова приговорили к семи годам колонии за растрату

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Суд признал виновным в растрате в особо крупном размере бывшего сити-менеджера Саратова Алексея Прокопенко. Ему назначено семь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф на сумму 700 тыс. рублей, передает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

"В Саратове суд вынес приговор экс-главе администрации по делу о растрате. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой, в особо крупном размере"). Суд согласился с позицией государственного обвинителя <…> и назначил жителю города Саратова наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на год, со штрафом в размере 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, в июне 2021 года суд оправдал Прокопенко. Экс-чиновник был задержан в марте 2019 года по подозрению в мошенничестве и является фигурантом уголовного дела о хищении коммунальных платежей, собранных у граждан. Позже Прокопенко было переквалифицировано обвинение, ему вменили растрату. В сентябре 2021 года Саратовский областной суд отменил оправдательный приговор по апелляционному представлению прокуратуры. Суд установил, что хищение осуществлялось с использованием созданного для этой цели "Расчетно-платежного центра" (РПЦ). На банковских счетах компании находились деньги, оплаченные потребителями за оказанные жилищно-коммунальные услуги и предназначенные для перечисления поставщикам этих услуг.

С февраля 2010 года по 25 января 2011-го на территории Саратова была создана организованная группа, в ее состав вошли нескольких лиц, которые похищали средства, поступавшие на расчетные счета указанного центра. С ноября 2012 года по ноябрь 2014-го деньги, поступившие на банковские счета "РПЦ за период работы предприятия с апреля 2010 года по ноябрь 2014-го от собственников квартир в многоквартирных жилых домах, были выведены на счета нескольких обществ с ограниченной ответственностью и не использовались по назначению - для оплаты коммунальных услуг. Таким образом, участники группы похитили принадлежащие ресурсоснабжающим организациям денежные средства на сумму свыше 40 млн рублей, отметили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

Другие участники возглавляемой указанным лицом преступной группы осуждены приговором суда к различным срокам лишения свободы с дополнительными наказаниями, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, отметив, что на момент рассмотрения данного уголовного дела наказание в виде лишения свободы они отбыли. Приговор, вынесенный бывшему сити-менеджеру, в законную силу не вступил.

Прокопенко был сити-менеджером Саратова в 2010-2013 годах. Он ушел в отставку после того, как был обвинен в неисполнении судебных постановлений о выдаче квартир детям-сиротам. Тогда суд назначил ему в качестве наказания штраф в размере 200 тыс. рублей с запретом занимать государственные должности. В 2014 году Прокопенко был объявлен в розыск, позже суд заочно арестовал его. Но весной Прокопенко сам явился к следователям и был заключен под стражу.