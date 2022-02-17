В Москве задержаны "черные" риелторы, сумма ущерба составила 77 млн рублей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Глава МВД сообщил о задержании в Москве так называемых черных риелторов, ущерб от деятельности которых составил 77 млн рублей. Об этом глава ведомства сообщил на расширенной коллегии с участием президента Владимира Путина.

"За мошенничество с недвижимостью одиноких пенсионеров задержаны семеро активных участников и лидер этнической ОПГ, ранее неоднократно судимый за подобные деяния. Задокументированы 10 эпизодов. Предварительный ущерб составил 77 млн рублей", - сказал он.

По словам министра, предварительно установлено, что злоумышленники использовали паспортные данные одиноких москвичей и образцы их подписей. Они оформляли поддельные доверенности на заключение сделок купли-продажи жилья, после чего регистрировали факт отчуждения недвижимости в пользу одного из членов организованной группы. Тот в свою очередь продавал квартиру другому участнику криминальной схемы, который для ее приобретения брал ипотечный кредит. Таким образом, конечный покупатель считался добросовестным приобретателем и, не выплачивая проценты по кредиту, присваивал деньги банков.

По данным МВД, по данным фактам возбуждено восемь уголовных дел по статье 159 УК РФ ("Мошенничество") и два уголовных дела о мошенничестве в сфере кредитования. В отношении семи обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с одной заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.