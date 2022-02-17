Россиянин не признал обвинения Германии в работе на разведку

БЕРЛИН, 17 февраля. /ТАСС/. Гражданин России, подозреваемый властями Германии в работе на российскую разведку, не признал предъявленные ему обвинения на заседании Высшего земельного суда Мюнхена. Об этом в четверг сообщило агентство DPA.

"Я не агент", - приводит DPA слова россиянина, работавшего до 2021 года в качестве научного сотрудника в Аугсбургском университете.

27 января федеральная прокуратура ФРГ сообщила, что предъявила 9 декабря 2021 года обвинение гражданину России Ильнуру Н. по подозрению в работе на российскую разведку. В заявлении прокуратуры указано, что мужчина работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии. По данным ведомства, "интерес спецслужб" якобы заключался "в различных стадиях разработки европейской ракеты-носителя Ariane и в изучении исследовательских материалов подозреваемого".

При этом утверждалось, что россиянин передавал информацию о научно-исследовательских проектах в области аэрокосмических технологий, в частности о различных этапах разработки европейской ракеты-носителя Ariane, сотруднику генконсульства в Мюнхене. Взамен он получил денежную сумму в размере 2 500 евро. Для этого Ильнур Н. использовал институтский доступ к интернету, что он не отрицает.

Сам обвиняемый, как пишет DPA, заявил, что не знал о том, что поддерживал контакт с сотрудником разведки. Отмечается, что мужчина случайно познакомился с ним во время прогулки с друзьями. После этого они договорились о встрече, где сотрудник генконсульства сообщил о знакомом человеке, желающим инвестировать в авиационные проекты.

"Я никогда не задумывался о том, что он может быть сотрудником разведки", - утверждал обвиняемый.

В свою очередь адвокат подсудимого подчеркнул, что информация, которую передал его клиент, не была тайной.

"Он сидит здесь только потому, что копировал научные статьи и отчеты, которые находились в открытом доступе", - сказал адвокат.

Поэтому обвинения, по словам защиты, неактуальны.

"Потому что можно смело предположить, что российская разведка также имеет доступ в интернет", - заключил адвокат.

В четверг в Высшем земельном суде Мюнхена состоялось первое заседание по делу гражданина РФ, подозреваемого властями Германии в работе на российскую разведку. В общей сложности должно пройти 12 слушаний.