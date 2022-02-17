Пожар в жилом доме рядом со зданиями МВД и Центробанка в Москве потушили

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Житной улице в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Горел деревянный обрешетник кровли семиэтажного здания на общей площади около 30 кв. м. Принятыми мерами в 16:47 пожар был ликвидирован", - сказали в главке.

Из дома были эвакуированы более 20 человек, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в доме 10, строение 1, на Житной улице горит кровля и деревянный вентиляционный короб. Этот дом находится рядом с одним из зданий Центробанка и главным зданием МВД России.