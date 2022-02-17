В Карелии возбудили дело по факту смерти женщины, отравившейся суррогатным алкоголем

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Карелии по факту смерти 38-летней жительницы города Кондопоги от отравления суррогатным алкоголем. Правоохранительные органы установили группу лиц, которая занималась нелегальной продажей спиртного в городе, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Следователями следственного отдела по городу Кондопоге СК России по Карелии по факту смерти 38-летней местной жительницы в результате острого отравления метиловым спиртом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, пострадавшая выпила алкогольный напиток на даче в Кондопожском районе, после чего ее госпитализировали с признаками пищевого отравления. В больнице женщина умерла. Установлено, что смерть наступила от острого отравления метиловым спиртом.

В результате оперативно-следственных действий было изъято большое количество спиртосодержащей жидкости, правоохранительные органы установили группу лиц, которая занималась продажей суррогатного алкоголя в Кондопоге. "Также установлен подозреваемый, который причастен к продаже потерпевшей алкоголя, вызвавшего ее отравление. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в пресс-службе следственного управления.