Житель Подмосковья задержан за избиение водителя скорой помощи

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Житель Одинцовского района Подмосковья задержан за избиение водителя скорой помощи. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Бригада медиков, возвращаясь с вызова, остановилась возле одного из домов в поселке ВНИИССОК. Между водителем и неизвестным мужчиной произошел конфликт, в ходе которого правонарушитель выражался грубой нецензурной бранью, препятствовал проезду кареты скорой помощи, перегородив движение своим автомобилем, а также нанес телесные повреждения потерпевшему и скрылся", - сказала Петрова.

По подозрению в причастности к избиению водителя скорой медицинской помощи был доставлен в отдел полиции 52-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Данная статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.