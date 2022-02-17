Росздравнадзор проверит данные о пролежавшей сутки на полу пациентке Орловской облбольницы

ТАСС, 17 февраля. Проверку проведут в Орловской областной больнице, где, по данным журналистов, пожилая пациентка упала с кровати и сутки пролежала на полу. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в здравоохранении.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Орловской области проверит качество оказания медпомощи пожилой пациентке, которая, по сообщениям СМИ, упала с кровати в палате Орловской областной клинической больницы и, по утверждениям родственников, сутки пролежала на полу", - говорится в сообщении.

По данной информации проверки также проводят региональное следственное управление СК РФ и прокуратура Орловской области.