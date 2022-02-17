Правоохранители задержали более 20 подозреваемых в незаконной добыче золота на Урале

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали более 20 человек, подозреваемых в незаконной добыче драгоценных металлов вблизи Новоуральска в Свердловской области. Было изъято около 20 кг золотосодержащего песка, сообщили журналистам в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

"В Свердловской области бойцы спецназа Росгвардии оказали содействие сотрудникам регионального УФСБ России в задержании группы лиц, подозреваемых в незаконной добыче драгоценных металлов. <…> На месте были задержаны более 20 человек, изъято порядка 20 кг золотосодержащего песка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что накануне командование подразделения спецназначения воинской части Росгвардии по охране важных государственных объектов и специальных грузов получило информацию о возможной незаконной разработке драгметаллов вблизи Новоуральска. По прибытии в указанный район бойцы разведгруппы и сотрудники ФСБ обнаружили более 10 единиц специальной техники: экскаваторы, бульдозеры, самосвал и помпу для промывки золота.

"Площадь раскопок составила несколько гектаров. По заключению экспертов, незаконная деятельность привела к повреждению части лесного фонда. Правоохранительными органами проводится проверка", - отметили в ведомстве.