Астраханская полиция перекрыла канал поставки запрещенных веществ из Ростова-на-Дону

ТАСС, 18 февраля. Уголовное дело возбудили в Астраханской области в отношении организованной группы лиц по факту незаконного оборота сильнодействующих средств, астраханской полицией перекрыт межрегиональный канал поставок запрещенных веществ из Ростова-на-Дону. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области в ходе оперативной разработки задержали участников организованной группы и перекрыли межрегиональный канал поставки сильнодействующих веществ из города Ростов-на-Дону на территории области. Следственным подразделением УМВД России по Астраханской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 234 УК РФ, расследование уголовного дела продолжается", - сказала Волк.

Установлено, что 32-летний уроженец Ростовской области организовал группу, в которую вовлек гражданскую супругу и трех знакомых . В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники задокументировали три факта сбыта сильнодействующих веществ отдельными участниками группы. В дальнейшем было установлено, что организатор с супругой намеревается привезти в регион очередную партию "товара". Сообщники ехали на рейсовом автобусе сообщением Ростов-на-Дону - Астрахань. Когда автобус пересек границу Астраханской области с Республикой Калмыкией, на 69-м км дороги Р-216 подозреваемые были задержаны. У них были обнаружены и изъяты 64 500 рублей, $100, незаполненные бланки рецептов, из незаконного оборота изъято более 2 кг сильнодействующих веществ. По предварительным данным, злоумышленники покупали запрещенные к свободному обороту вещества в аптечной сети Ростова-на-Дону, используя поддельные рецепты медицинских учреждений. Также полицейские задержали соучастников данной ОПГ, которые занимались сбытом.