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В чеченском селе взорвалась цистерна со сжиженным газом

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал

ГРОЗНЫЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в селе Гехи в Чеченской Республике, на окраине населенного пункта загорелась цистерна со сжиженным углеводородным газом, затем произошел взрыв. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 10:25 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о пожаре на окраине села Гехи, горит наземная цистерна. В 10:35 произошел взрыв цистерны с сжиженным углеводородным газом емкостью 60 кубов", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, пожар перекинулся на здание. Вблизи находятся шесть цистерн, наличие горючего уточняется. Предварительно, пострадавших нет.

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