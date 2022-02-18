В Великобритании из-за бури "Юнис" тысячи жителей остались без света

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Буря "Юнис" обрушилась в пятницу на Великобританию, в результате чего без света остались тысячи жителей по всей стране, а воздушное и железнодорожное сообщение оказались частично парализовано.

Как отметила вещательная корпорация Би-би-си, в Уэльсе отключение электроэнергии затронуло более 2 тыс. домов: основной удар стихии пришелся на графства Кармартеншир и Кередигион на западе этой административно-политической части Соединенного Королевства. Подчеркивается, что вследствие бури были закрыты большинство школ в Уэльсе, отменено движение всех поездов. Местные власти указывают, что особо напряженной остается ситуация в южном графстве Суонси, где скорость ветра превышает 140 км в час. В четверг от визита в Уэльс из-за наступающей бури отказался наследник британского престола принц Чарльз.

Сбои в работе железнодорожного транспорта также затронули и юго-запад Англии: в графствах Девон, Корнуолл и Сомерсет был объявлен красный, наивысший, уровень опасности. Такое же предупреждение распространили метеорологические службы Лондона, где еще со вчерашнего дня стали закрывать общественные парки и переводить часть сотрудников на удаленный режим работы. Мэр британской столицы Садик Хан в пятницу рекомендовал жителям по мере возможности не выходить на улицу. В ряде аэропортов города из-за "экстремальных погодных условий" были отменены или задержаны сотни авиарейсов: пассажиров призывают отложить поездки до субботы.

Ранее британские СМИ сообщили, что "Юнис" может стать самой сильной бурей в стране более чем за 30 лет. В январе 1990 года жертвами циклона, получившего название "Шторм в День Бернса", в королевстве стали 50 человек. В четверг из-за предстоящей непогоды было проведено заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra. Премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что армия находится в состоянии повышенной готовности для оказания помощи населению.