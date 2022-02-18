В ДТП на трассе в Тюменской области погибли два человека

ТЮМЕНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Два жителя Тюменской области погибли, три получили ранения в результате ДТП на трассе Тюмень - Омск. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

"Трагедия случилась сегодня на 324-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск в Абатском районе Тюменской области, здесь автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем Mazda. 34-летний водитель Mazda погиб на месте аварии, 54-летняя пассажирка этого автомобиля скончалась по дороге в больницу. Ранены еще двое пассажиров Mazda: 25-летний молодой человек и девушка 24 лет, а также 38-летний водитель автомобиля Renault, житель села Абатское", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области, прочие обстоятельства ДТП выясняются.