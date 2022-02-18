СК возбудил дело по факту незаконной передачи крупного земельного участка в Новочеркасске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту незаконной передачи в собственность крупного земельного участка в Новочеркасске. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"Следственным отделом по городу Новочеркасску следственного управления СК России по Ростовской области по материалам, предоставленным управлением ФСБ России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.

По версии следствия, неустановленные чиновники администрации Новочеркасска незаконно предоставили в собственность местной жительнице земельный участок площадью 1 178 кв. м., расположенный на территории города.

В пресс-службе добавили, что в рамках расследования дела в администрации города провели обыски, изъяли документацию. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению.