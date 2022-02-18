Полицейские вернули матери потерявшегося в Москве ее 10-летнего сына-итальянца

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции вернули матери ее десятилетнего сына, который потерялся в центре Москвы, увлекшись чтением в автобусе. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе несения службы на Калужской площади инспектор ДПС заметил ребенка, находившегося без сопровождения взрослых. Он был испуган и растерян. Ситуация осложнялась тем, что мальчик не владел русским языком. Однако он назвал свое имя и сообщил на английском, что является гражданином Италии и ему 10 лет", - сказала она.

Волк добавила, что инспектор оперативно связался с посольством Италии, работники которого помогли установить контакт матери ребенка. Затем полицейский позвонил женщине и сообщил, что ее сын найден и находится в патрульном автомобиле на Калужской площади. "Через некоторое время женщина приехала на пост ДПС. Она пояснила, что сын увлекся чтением, не вышел вслед за ней из автобуса и потерялся", - добавила представитель ведомства, добавив, что счастливая мама поблагодарила полицию за помощь.