СК завершил расследование дела лидера "тамбовской" ОПГ Владимира Барсукова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении главаря "тамбовской" ОПГ бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина), который обвиняется в подстрекательстве к двум убийствам и пособничестве незаконному обороту огнестрельного оружия. Обвиняемый и защита знакомятся с первыми десятью томами дела, сообщил в пятницу ТАСС адвокат Барсукова Константин Кузьминых.

"Всего в деле порядка сотни томов, сейчас мы получили первые десять. В основном это различные документы о продлении следствия: оно длилось больше десяти лет", - рассказал Кузьминых.

Как пояснил адвокат, речь идет об убийствах бывшего охранника Барсукова Георгия Позднякова, а также крестника Барсукова Яна Гуревского. Обоих мужчин застрелили в 2000 году, Барсукову же вменяется подстрекательство к этим убийствам. В качестве мотива преступлений следствие обозначило "личные неприязненные отношения". Сам обвиняемый своей вины не признает.

В первый раз расследование уголовного дела завершилось в 2012 году, однако из-за различных недочетов прокуратура вернула его в СК на доследование. После этого сроки следствия неоднократно продлевались, тем не менее существенных подвижек в деле не происходило до 2021 года. Прошлым летом Мосгорсуд удовлетворил административный иск Барсукова к Следственному комитету о нарушении права на уголовное судопроизводство в разумный срок, а уже осенью в СМИ появилась информация о том, что следственные действия по делу Барсукова окончены.

Фигурант отбывает наказание по целому ряду приговоров. В ноябре 2009 года бизнесмена осудили на 14 лет лишения свободы по делу о рейдерском захвате магазинов в Петербурге, в марте 2015 года приговорили еще к 15 годам лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере. В августе 2016 года Барсукова признали виновным в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, после чего его срок лишения свободы увеличился до 23 лет. Последний приговор, по делу о создании "тамбовской" ОПГ, вынесли в марте 2019 года. По совокупности ранее полученных наказаний и с учетом рассмотренной апелляции Барсуков получил 23,5 года колонии строгого режима, а также оштрафовали на 1 млн рублей.