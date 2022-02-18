В СК заявили об аресте фигурантов дела об избиении двух женщин в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Оба подростка, которые являются фигурантами дела об избиении двух женщин на автобусной остановке в Екатеринбурге, арестованы до 12 апреля. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее в суде ТАСС сообщили об аресте одного из подростков.

"Следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга обвинение обоим уже предъявлено: одному - по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц"), ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") , другому - только по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Оба уже под стражей по решению суда - до 12 апреля включительно", - сказал он.

По версии следствия, вечером 11 февраля несовершеннолетний подросток, действуя вместе с другими подростками, неоднократно оскорблял местную жительницу в городском маршрутном автобусе. После этого подозреваемые, выйдя из автобуса, также неоднократно оскорбляли и применяли насилие в отношении указанной женщины и ее матери. Кроме того, один из фигурантов причинил пострадавшей женщине вред здоровью средней тяжести.

К ситуации подключился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он заявил, что нападения на местных жителей будут жестко пресекаться и поручил своим подчиненным изучить случаи нападений подростков в этом районе, проверить законность их пребывания в России и Свердловской области.