В Алтайском крае возбудили дело по факту хранения контрафактной продукции на 47 млн рублей

БАРНАУЛ, 18 февраля. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили дело в отношении местного жителя, который приобрел для сбыта крупные партии контрафактного алкоголя и табака. Ущерб государству от сбыта немаркированной продукции мог составить 47 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ в пятницу.

"Пресечен канал поставки в регион контрафактной табачной и алкогольной продукции. Установлено, что житель края приобрел несколько партий немаркированных табачных изделий, которые планировал сбывать потребителям. В ходе обыска у него дома обнаружено более 550 тыс. пачек сигарет и 6 тыс. 200 бутылок алкоголя без акцизных марок. Экономический ущерб государству от реализации продукции мог составить свыше 47 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что канал поставки контрафактной продукции пресечен совместно с транспортными полицейскими. Дело возбуждено по п. "б", ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, а также немаркированных табачных изделий"). Мужчина дал признательные показания.