На втором этаже загоревшегося в Севастополе дома обрушились конструкции

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Конструкции второго этажа многоквартирного деревянного дома в Севастополе, где в произошел пожар, обрушились практически полностью, сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС.

"На втором этаже обрушились конструкции, уцелела только стена с одной стороны. Идет разбор завалов. Пока он не завершится, мы не сможем с уверенностью говорить о полной ликвидации пожара", - сказала представитель ведомства.

По данным городского правительства, после пожара известно о трех пострадавших. Одного с множественными травмами доставили в городскую больницу № 1, второго с отравлением угарным газом - в больницу № 4, еще один пострадавший с ожогом первой степени отказался от госпитализации.