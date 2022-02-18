СК возбудил дело о халатности после травмирования подростка из-за схода наледи в Орле

ТАСС, 18 февраля. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как на 16-летнего подростка в Орле с крыши дома на улице Гостиной сошла наледь, в результате чего он получил тяжелую травму головы. Об этом в пятницу сообщает СК по региону.

"Следственным отделом по Заводскому району г. Орла СУ СК РФ по Орловской области по результатам доследственной проверки и материалов, представленных органами прокуратуры, по факту травмирования 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в пятницу с крыши дома №3 на улице Гостиной в Орле на несовершеннолетнего упала наледь, в результате чего он получил тяжелую травму головы и был доставлен в реанимацию. "Установлено, что указанный многоквартирный дом не имеет управляющей компании, а сотрудниками администрации Орла должным образом не осуществлялось его надлежащее содержание и обслуживание", - сообщили в СК.