Из многоэтажки с трещинами в Сочи эвакуировали более 200 жителей

СОЧИ, 18 февраля. /ТАСС/. Из многоэтажного дома в Сочи, в котором после схода оползня обнаружены трещины, эвакуированы все жители. Более 100 человек из них находятся в пункте размещения, сообщает администрация города.

Вечером 12 февраля ввиду образования трещин из-за просадки грунта были эвакуированы жильцы первого и второго подъездов дома №16 на улице Дорога на Большой Ахун (порядка 60 человек). Дом был построен в 1973 году. Первый и второй подъезды в доме были построены на ленточном фундаменте, остальные - на сваях.

"Есть решение нашего штаба - эвакуация жителей всех подъездов <…> На сегодняшний день всего было эвакуировано 217 жильцов, из которых 26 детей. В пунктах временного размещения, предоставленных администрацией города Сочи, находятся 104 человека", - говорится в опубликованном сообщении.

В случае, если эксперты придут к выводу о невозможности восстановить дом, жителям будет предоставляться финансовая помощь для приобретения жилья.

"В рамках введенного режима ЧС муниципального характера организовано проведение комплексного обследования всех шести подъездов многоквартирного дома. На данный момент специалистами ведутся мониторинговые наблюдения за установленными маячками в первом и втором подъездах. Эти устройства установят по всему дому и продолжат ежедневно фиксировать данные", - отмечается в сообщении.

Также будут взяты пробы грунта, определена крепость бетона под основанием дома, визуальное и инструментальное обследование помогут выявить изменения конструктивных элементов здания. Лицензированной организацией также будет определен ущерб. Сейчас имущество граждан круглосуточно охраняют сотрудники полиции. На месте дежурят спасатели и представители коммунальных предприятий.